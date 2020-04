LIVE - Coronavirus, Castellacci: "Il picco sta calando ma non si potrà ripartire con allenamenti e partite con una situazione di contagio a zero. Non si sa se si ripartirà il 4 maggio o due settimane dopo"

Mentre il calcio mondiale cerca una via d'uscita dall'emergenza Coronavirus per poter portare a termine i campionati, studiando il modo più efficace e sicuro per ripartire inizialmente con gli allenamenti, l'opinione degli esperti sul tema continua ad essere spaccata in due. Da una parte ci sono coloro che vorrebbero ripartire a ogni costo, mentre dall'altra ci sono tutti quelli che non pensano sia saggio mandare i giocatori in campo in queste condizioni. Questi gli aggiornamenti live.

LIVE

12.00 - Enrico Castellacci, presidente dell'associazione medici italiani di calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha espresso la propria preoccupazione in caso di ripresa degli allenamenti. Secondo Castellacci, infatti, il protocollo medico rilasciato dalla Lega di A contiene alcuni punti non chiari. Queste le sue parole.

"Se la serie A dovesse ripartire bisognerà chiarire alcuni punti che i protocolli non chiariscono e risultano oscuri: se un giocatore è positivo su chi cade la responsabilità? Su un medico sociale, sulla società o su altri? E' importante, perché si va sul penale. Inoltre, tutte le società sono in grado di trovare i meccanismi antivirus? I test e i tamponi, con relativi reagenti, ci saranno per tutti oppure intaccheranno le problematiche dei cittadini normali? Questi alcuni dei problemi che ci sono. I protocolli io li avrei mandati direttamente ai 20 medici della Serie A per vedere se sono applicabili. Bisogna considerare le cose come stanno, il picco sta calando ma non si potrà ripartire con allenamenti e partite con una situazione di contagio a zero. Non si sa se si ripartirà il 4 maggio o due settimane dopo. I medici del calcio? La nostra associazione è considerata marginale non abbiamo peso politico ma siamo determinanti nell'attuare tutto ciò che viene pensato in questi giorni. Ci vorrebbe più considerazione nei nostri confronti".

