Petrachi mette Mertens nel mirino. Santon non si muove: "Voglio restare alla Roma e vincere. La Figc posticipa la fine della stagione

La Figc le prova davvero tutte per cercare di portare a termine la stagione 2019/20. Oggi la federazione ha deciso di posticipare la data della fine al 2 agosto, nella speranza che gli allenamenti possano riprendere il prima possibile. Intanto in casa Roma si continua a guardare al futuro, con un occhio sempre vigile sul calciomercato: il ds Petrachi infatti ha individuato in Mertens del Napoli uno degli obiettivi ideali per rinforzare il reparto offensivo.

Intanto Diawara ha parlato della sua decisione di non operarsi dopo il secondo infortunio al ginocchio: "Ho scelto di non sottopormi ad un intervento per dare il mio contributo alla squadra a fine stagione". Parole d'amore anche da parte di Santon, che spera di rimanere a Trigoria il più a lungo possibile: "Voglio restare alla Roma e vincere qualcosa con questa maglia".

I LINK ALLE NEWS PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA:

CORSERA - CALVO: "COSI' HO FATTO GIOCARE LA NOSTRA SQUADRA INVISIBILE"

IL TEMPO - PETRACHI VA ALL'ASSALTO DI MERTENS

LA STAMPA - RIPRESA. CONI E CALCIO: STRADE DIVERSE

SPINAZZOLA: "LA ROMA E' ALLEGRIA. VOGLIO TORNARE A GIOCARE LA CHAMPIONS CON QUESTA MAGLIA"

CRISTANTE: "MI MANCA TUTTO DEL CALCIO: ALLENARMI, STARE CON I COMPAGNI E LE PARTITE"

CONFERME, INCERTEZZE E LA SCADENZA DEL 30 GIUGNO: IL PUNTO IN CASA ROMA SUI GIOCATORI IN PRESTITO

LIVE CORONAVIRUS - L'UEFA ALLE FEDERAZIONI: STAGIONI DA CHIUDERE ENTRO IL 3 AGOSTO. SIBILIA? "SERIE A AD INIZIO GIUGNO? IPOTESI VICINA ALLA REALTA'"

DIAWARA: "HO SCELTO DI NON OPERARMI PER DARE IL MIO CONTRIBUTO A FINE STAGIONE"

SANTON: "VOGLIO RESTARE ALLA ROMA E VINCERE QUALCOSA"

CORONAVIRUS: LA FIGC PROROGA LA FINE DELLA STAGIONE AL 2 AGOSTO

LR24