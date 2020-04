Ripresa, Coni e calcio: strade diverse

Priorità alle attività che garantiscono il distanziamento sociale. Tutti gli sport che prevedono i contatti interpersonali, invece, dovranno aspettare. Da quanto filtra uno dei primi sport a ripartire, perché considerato tra i più sicuri, sarà il tennis. Una task force diretta dal Politecnico di Torino sta collaborando con il Coni per studiare la ripresa delle attività sportive.

Ma il documento realizzato dall'ateneo torinese in vista della Fase 2 non contemplerà il calcio. La Figc, infatti, ha presentato al governo un protocollo tutto suo per la ripartenza. Per tutti gli altri ambiti sportivi il modello sarà elaborato sulla base delle indicazioni che il Politecnico ha fornito alle aziende. «Il progetto è ancora in fase di elaborazione - commenta il rettore del Politecnico Guido Saracco - perché si tratta di un contesto molto più complicato».

(La Stampa)