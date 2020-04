Petrachi va all'assalto di Mertens

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La Roma si rifà sotto per Mertens. Dopo una serie di abboccamenti andati in scena nelle prime settimane del 2020 i giallorossi stanno provando a sfruttare il momento di stallo che si è creato tra l'attaccante belga e il Napoli, che ad inizio marzo erano più che vicini ad un rinnovo di contratto per evitare di perdere il giocatore a parametro zero. Il classe 1987 - compirà 33 anni il 6 maggio - era ad un passo dalla firma sul prolungamento dopo un faccia a faccia con De Laurentiis, ma ora il produttore cinematografico sta riflettendo sulle cifre dell'accordo e c'è stato un allontanamento tra le posizioni.

In questo momento di incertezza si è di nuovo inserito Petrachi, che ha messo sul tavolo un triennale per Mertens, un giocatore che piace e non poco a Fonseca. Il dirigente salentino è consapevole che al momento la Roma non è la prima scelta del ragazzo e che sarà difficile competere con le cifre che possono mettere sul tavolo i vari Chelsea, Monaco e Inter, che possono assicurare all'ex PSV l’ultimo ricco contratto della carriera oltre ad un importante bonus. Dell’affare Mertens il ds ne aveva parlato anche con gli uomini di Friedkin nell'incontro andato in scena negli uffici del club, ora Petrachi sta provando a tessere una nuova tela per arrivare a dama.