CRISTANTE: "Mi manca tutto del calcio: allenarmi, stare coi compagni, le partite"

Bryan Cristante racconta la sua quarantena su Whatsapp, in una chat poi pubblicata dall'account social della Roma. "Le giornate scorrono più o meno tutte uguali. Sveglia, colazione poi mi alleno o mi rilasso un po'", il racconto del centrocampista giallorosso. Alla domanda "Quanto è difficile allenarsi da soli a casa?", Cristante spiega: "Non è divertente come quando siamo in gruppo con tutti i compagni e con il pallone, ma cerco di concentrarmi e di mettermici bene con la testa. Purtroppo in questa situazione dobbiamo allenarci così ma abbiamo tutto ciò di cui c'è bisogno", inviando poi la foto dei macchinari a disposizione per le sedute d'allenamento.

Continua il contatto con i compagni di squadra "anche se sinceramente non è che ci sia molto da raccontarci su queste giornate" aggiunge Cristante.

"Mi manca allenarmi con i compagni, lo stare insieme, mi mancano le partite...tutto!" conclude il 4 romanista. Conclude poi con 5 suggerimenti di film da vedere:

42

Straight Outta Compton

Attraverso i miei occhi (The Art of Racing in the Rain)

Man on Fire

Le Mans ’66 (Ford v Ferrari)