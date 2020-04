LIVE - Coronavirus: Zaccagni negativo al test. Malagò: "Tutti gli sport hanno preso decisioni diverse dal calcio"

Undici giorni alla scadenza del lockdown in Italia, almeno quello attualmente in vigore. Il mondo dello sport e del calcio studia modi e tempi per la ripartenza dei campionati. Queste tutte le notizie, aggiornate costantemente, della giornata all'hashtag #Coronavirus:

AGGIORNA IL LIVE

12.45 - "E' chiaro che non è possibile generalizzare tutto tra sport individuali e collettivi e calendari diversi, è un discorso chirurgico che va affrontato in un modo di profonda conoscenza della materia. Il mio ragionamento l'ho sempre sostenuto senza alcuna polemica, ho solo evidenziato che sarà un caso ma tutti gli sport hanno preso decisioni diverse dal mondo del calcio e sono state tutte decisioni sofferte". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò a Tgcom sull'ipotesi di far ripartire il calcio.

12.00 - Mattia Zaccagni ha dribblato il coronavirus. La bella notizia arriva dal Verona che ha ufficializzato la guarigione del calciatore risultato positivo a meta' marzo. In un comunicato stampa l'Hellas fa sapere che "secondo protocollo, Mattia Zaccagni ha effettuato nelle scorse ore il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. L'esame ha dato esito negativo. Il calciatore e' pertanto guarito e non dovra' piu' essere sottoposto al regime di isolamento domiciliare". Subito dopo la notizia della positivita' arrivata lo scorso 17 marzo, il giocatore, classe 1995, aveva rassicurato i tifosi su Instagram: "Volevo ringraziare tutti voi per l'affetto ricevuto in questo delicato momento! Vi rassicuro dicendo che sto bene, torneremo presto a gioire tutti insieme!", le parole di Zaccagni.

11.00 - Un presente da allenatore sulla panchina del Lecce, con la speranza di ripresa della Serie A, un passato da giocatore ricco di soddisfazioni e un curriculum importante. Perugia, Lazio, Fiorentina, Palermo e anche tre presenze con la Nazionale azzurra: Fabio Liverani, però, fu vicino anche a trasferirsi a Torino, alla Juventus. Pensiero anche sul momento attuale e sulla possibile ripresa del campionato: "Se sto occupando il tempo in quarantena studiando nuove tattiche e nuovi sistemi di gioco? Nel primo periodo avevo tanta positività perciò sì, poi piano piano l'entusiasmo è andato scemando. Questo è il momento un po' più critico, ma fortunatamente - anche se c'è ancora tanta confusione - si delinea la possibilità di poter ripartire la stagione e allora si pensa a ricominciare: non attivare la mente sul campo per troppo tempo diventerebbe un problema", conclude Fabio Liverani.