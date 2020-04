SANTON: "Voglio restare alla Roma e vincere qualcosa. Kolarov? Un grande professionista, per me è un esempio"

Continuano sul profilo Instagram del Lupebasket le dirette di "Amici di Marcella Filippi", una trasmissione "made in Lupebasket" ideata e condotta dalla giocatrice del Fila San Martino. Ospite di quest'oggi è il terzino della Roma Davide Santon. Queste le sue parole:

Destro a sinistra?

Destro o sinistro è indifferente. Mi trovo bene da tutte e due le parti. Dipende da dove mi mette il mister. Comunque quest'anno mi sto trovando bene a destra.

Look da quarantena?

Pantaloncini e mogliettina. Siamo comodi, tanto dobbiamo rimanere a casa tra allenamenti e famiglia.

Ti stai allenando?

Ogni giorno ci alleniamo. Oggi giorno di riposo. Ognuno ha il proprio programma e ci alleniamo per mantenerci in forma. È meglio tenere un fitness abbastanza alto.

Il rimpianto più grande?

Non è neanche un rimpianto. Ho avuto un infortunio abbastanza grave nel momento della mia esplosione calcistica, che mi ha condizionato tutta la mia carriera. Non sei libero come vorresti essere, devi lavorare tre volte di più. È stato un colpo forte che ho risentito. Rimpianti? Ho sempre dato il massimo, ci sono momenti che vanno meglio, momenti che vanno peggio, ma ho sempre lavorato al massimo.

Il giocatore più divertente?

Prima di partire era Florenzi. Adesso ce ne sono tanti: Pellegrini, Cristante, Spinazzola, Mancini... Adesso con le chat ci scambiamo qualche battutina.

Com'è Kolarov?

Kolarov è un grande professionista, è il numero uno, per me è un esempio.

Vorresti rimanere a Roma?

Voglio rimanere a Roma, qui sto bene. Ho il desiderio di vincere qualcosa con questa squadra. Qui si sta bene. Roma è una città bellissima, molto grande perché per spostarti devi fare 40-50 minuti di macchina. A parte 2-3 mesi il clima è sempre bello, c'è sempre il sole.

24 febbraio 2009.

È stato l'anno del mio esordio nella categoria massima. Il mio esordio con l'Inter è stata proprio in Coppa Italia contro la Roma. In Champions League ho esordito contro il Manchester United ed è stato il 24 febbraio 2009.

Qual è stata l'emozione di esordire in Champions contro Cristiano Ronaldo?

Essendo giovane ero anche ingenuo e quindi non mi rendevo conto dell'importanza della partita e cosa stavo facendo. Qualche tempo prima giocavo con la Playstation con lui quindi ho provato emozioni strane. A fine partita è stato Ronaldo ad abbracciarmi e farmi i complimenti. Poi io gli sono andato vicino e gli ho chiesto: "Mi dai la maglietta?" e lui mi ha risposto "Non posso perché la devo dare a Figo. Te la do nella gara di ritorno". Nella gara di ritorno non gli avevo detto nulla e lui è venuto vicino al nostro spogliatoio e mi ha dato la maglia.

Come gestire la crescita di un calciatore?

Non mi sono mai montato la testa, sono rimasto sempre umile. Noi giocatori siamo persone come le altre - almeno mi reputo una persona come le altre -L'unica cosa è che qui in Italia quando escono dei talenti vengono paragonati a dei campioni, ma prima di essere un campione lo si deve dimostrare. Nel mondo ci sono tanti bravi giocatori, ma ochi campioni. Bisogna far cresce i giovani senza fare i paragoni.

Anche voi giocatori siete invasati con le scarpe?

Ogni giocatore ha il suo sponsor e in base a quello che dice lo sponsor devi indossare quel tipo di paio di scarpe.

Segui il basket?

Ogni tanto vedo qualche partita di Nba su Sky, anche perché è uno sport che mi piace, ma non lo seguo più di tanto. Mi piacerebbe vedere una partita dal vivo.