Mancini: "La Roma è la squadra di questa città. I tifosi giallorossi sono fantastici". La Roma "vince" il derby delle donazioni 3-1. Mercato, Thauvin non lascerà il Marsiglia

L'emergenza coronavirus continua a tenere bloccati i campionati calcistici mondiali per un altro fine settimana. Si attende di conoscere, attraverso le parole del Ministro dello Sport Spadafora, quali saranno le scelte per la Serie A, che spera di far ripartire gli allenamenti con la probabile ripresa del 4 maggio. La Roma, in attesa di conoscere quali saranno le scelte del Governo, è "scesa" in campo nella giornata di oggi per disputare un derby molto particolare, all'insegna della solidarietà. Sul fronte mercato si spegne definitivamente la voce di un possibile arrivo dal Marsiglia di Thauvin, che ha affermato di voler rimanere in Francia.

LA REPUBBLICA - IL NUOVO RUOLO DI FONSECA E DZEKO, COSÌ IL CLUB RIPARTE. MERCATO: PIACE IL DIFENSORE NIAKHATÈ

GASPORT - I MEDICI DEI CLUB: "GIOCARE, MA SERVE ALTRO TEMPO PER FARLO IN SICUREZZA"

CALCIOMERCATO, THAUVIN CHIUDE ALLA ROMA: "RESTO AL MARSIGLIA"

TNT SPORTS - OSVALDO: "A ROMA STAVANO PER UCCIDERMI, CHIESI AIUTO A TOTTI E DE ROSSI. IO IN NAZIONALE PER MERITO DI HEINZE, SPERO CHE PRANDELLI SE LA PASSI MALE..."

CORONAVIRUS: LA ROMA "VINCE" IL DERBY DELLE DONAZIONI 3-1. 21 MILA EURO RACCOLTI PER L'OSPEDALE TOR VERGATA

CALCIOMERCATO ROMA, IL CEO DEL BORUSSIA DORTMUND: "PRESTO PARLEREMO CON GOTZE DEL SUO FUTURO"

NAINGGOLAN: "TORNEREI A ROMA PERCHÉ MI MANCA TUTTO. ERO PIÙ TRISTE DI AVER LASCIATO LA CAPITALE CHE FELICE DI ARRIVARE ALL'INTER"

MANCINI: "LA ROMA È LA SQUADRA DELLA CAPITALE"