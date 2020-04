Il nuovo ruolo di Fonseca e Dzeko, così il club riparte. Mercato: piace il difensore Niakhaté

Paulo Fonseca ed Edin Dzeko sono gli uomini della rifondazione romanista. Nel pieno dell'emergenza sanitaria la Roma ha chiesto al bosniaco di contribuire a far capire alla squadra il momento di crisi, ponendolo anche come esempio per il gruppo. Al capitano giallorosso, inoltre, è stato chiesto lo sforzo di rappresentare il club con le iniziative volte a mantenere vivo il marchio. Alle riunioni, organizzate in conference call dai vertici della Roma, con le aziende che sponsorizzano il club hanno partecipato non solo Guido Fienga e Francesco Calvo, ma anche Fonseca e Dzeko.

Capitolo mercato: il ds Petrachi ha messo nel mirino il difensore francese classe 1996 del Magonza, Moussa Niakhaté. Il costo si aggira intorno agli 11 milioni di euro.

(La Repubblica)