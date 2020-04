I medici dei club: "Giocare, ma serve altro tempo per farlo in sicurezza"

Dal 4 maggio ripartiranno gli allenamenti individuali, calcio compreso. In questo intreccio tra desiderio di ripartenza della Serie A e frenate, a tenere banco sono i dubbi dei medici, quelli dei club che hanno sottolineato alcune criticità del protocollo della commissione medica della Figc, come rilanciato ieri da repubblica.it. I temi sono: la disponibilità di test e tamponi, il comportamento in caso di positività, la difficoltà di costruire il «gruppo chiuso» senza contatti con l’esterno, i chiarimenti sulla responsabilità del medico. Osservazioni che l'allora coordinatore Tavana aveva condiviso con Zeppilli, presidente della commissione Figc. All'Ansa i medici sociali hanno rilasciato una dichiarazione collettiva, che si riassume: «Siamo tutti perché il torneo venga concluso. Il problema è quando, perché va fatto in sicurezza».

L'Uefa, intanto, ha indicato come deadline per la fine dei campionati il 2 agosto e il 25 maggio come termine per comunicare eventuali cambi di format. Al momento l'idea playoff è stata accantonata, ma potrebbe tornare utile come ultima spiaggia.

