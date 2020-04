Mancini: "La Roma è la squadra della capitale"

In una delle iniziative benefiche, Roma e Lazio si sono unite per disputare un derby della solidarietà. Durante l'ora e mezza di sfida, è intervenuto anche il difensore Gianluca Mancini. Queste le sue parole:

Sei nato centrocampista?

"Ho giocato a livello giovanile fino alla Primavera a centrocampo, poi dalla Serie B sono passato in difesa. Il mister mi ha riproposto a centrocampo perché eravamo contati in quella zona. Aiutare la squadra mi ha reso orgoglioso"

Ormai ti senti difensore?"Penso sempre che quando un giocatore può ricoprire più ruoli è un bagaglio nella sua carriera. Mi sento difensore perché lì ho ancora margini di miglioramento, a centrocampo no. Ma se il mister vuole farmi giocare lì sono il primo a voler aiutare i miei compagni"

In allenamento i difensori provano mai le punizioni?

"Sì le provo ma poi capisco che è meglio che le tirano Pellegrini e Kolarov, capisco che non le devo tirare (ride, ndr)..."

Ti vedo sereno…

"Siamo sereni perché siamo fortunati a non aver contratto il virus. Siamo in casa e quindi siamo sereni perché ci godiamo la famiglia e le cose che magari giocando spesso non ci possiamo godere. Riusciamo ad allenarci, a volte anche più di quello che solitamente facciamo durante la settimana. Ormai è un po’ di tempo che siamo fermi quindi gli allenamenti sono un po’ pesanti anche se sono da casa. Non vediamo l’ora di ricominciare perché il calcio è il nostro tutto. Speriamo che manchi poco e ci sia la sicurezza per ripartire con gli allenamenti e le partite"

Vedervi parlare di beneficienza vi rende più umani…

"Non sbagli. Parliamo tutti nella stessa lingua. In questo momento di emergenza tutta l’Italia si è unita e quando parliamo di beneficenza siamo una squadra sola. In questo periodo ci sono tante persone che hanno bisogno o che stanno combattendo da mesi come dottori e infermieri. Sto seguendo questo derby. È importante che la Roma vinca e sono contento che siamo in vantaggio"

Parolo è convinto che la Lazio possa vincere lo scudetto. Come la vivete?

"Vediamo quello che fanno loro ma pensiamo ai nostri obiettivi. Noi vogliamo entrare in Champions. Abbiamo passato un gennaio non buono ma ci stavamo riprendendo. Pensiamo a noi. Roma è Roma e la Roma è la squadra di questa città. I tifosi giallorossi sono fantastici"