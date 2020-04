Coronavirus: la Roma "vince" il derby delle donazioni 3-1. 21mila euro raccolti per l'Ospedale Tor Vergata (FOTO)

In un evento programmato alle 15 di oggi, Roma e Lazio si sfidavano virtualmente in un derby delle donazioni. Il match è finito 3-1 per i giallorossi ma, come sottolinea il club su Twitter, "i veri vincitori sono stati tutti i tifosi che hanno fatto una donazione". 21mila euro il totale del ricavato che sarà destinato all'Ospedale di Tor Vergata.

#TUTTICONTROCOVID! ? Il match virtuale si è concluso 3-1 per l’#ASRoma, ma i veri vincitori sono stati tutti i tifosi che hanno fatto una donazione e hanno permesso di raccogliere 21 mila euro per l’ospedale di Tor Vergata ? Grazie a tutti! ❤️ pic.twitter.com/W1DARd1lT7 — AS Roma (@OfficialASRoma) April 26, 2020