LIVE - Coronavirus, Conte: "Non possiamo protrarre oltre questo lockdown. Nuovo piano la prossima settimana". Kean viola la quarantena, l'Everton: "Inorriditi"

Tra pandemia e scenari di ripartenza del calcio, le decisioni del governo guidato da Giuseppe Conte sul lockdown. Tra i dubbi dei medici, il protocollo medico-sanitario della Figc e ipotesi di ripresa degli allenamenti, di seguito tutti gli aggiornamenti della giornata:

10.30 - Stando a quanto riferito dal tabloid "Daily Star", Moise Kean, attaccante dell’Everton classe 2000, ha violato la quarantena ed ha organizzato una festa in casa. Le immagini della serata sono state pubblicate su una chat privata su Snapchat. L'Everton ha condannato il suo comportamento: "Il club è inorridito dalla notizia dell’incidente riguardante un nostro giocatore della prima squadra, che ha ignorato le direttive governative e il regolamento del club durante la pandemia di Coronavirus. La società ha espresso fortemente il proprio disappunto al giocatore e chiarito che queste azioni sono intollerabili. L’Everton ha sottolineato l’importanza di seguire le direttive del governo, dentro e fuori casa, attraverso una serie di comunicati ufficiali. Il servizio sanitario merita rispetto per il lavoro, il miglior modo per mostrarlo è fare di tutto per proteggerli".

10.00 - In un'intervista al quotidiano, Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha parlato delle possibilità di far ripartire l'Italia e del lockdown: «Stiamo lavorando, proprio in queste ore, per consentire la ripartenza di buona parte delle imprese, dalla manifattura alle costruzioni per il 4 maggio. Non possiamo protrarre oltre questo lockdown: rischiamo una compromissione troppo pesante del tessuto socio-economico del Paese. Annunceremo questo nuovo piano al più tardi all'inizio della prossima settimana. La condizione per ripartire sarà il rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza, per i luoghi di lavoro, per le costruzioni e per le aziende di trasporto. Nel rispetto di queste condizioni rigorose, potranno riaprire, già la settimana prossima, passando però dal vaglio dei prefetti e con autocertificazione, attività imprenditoriali che consideriamo "strategiche", quali lavorazioni per l'edilizia carceraria, scolastica e per contrastare il dissesto idrogeologico, come pure attività produttive e industriali prevalentemente votate all'export, che rischiano di rimanere tagliate fuori dalle filiere produttive interconnesse e dalle catene di valore internazionali. Il piano che presenteremo sarà molto articolato perché conterrà anche una più generale revisione delle regole sul distanziamento sociale. "Revisione" delle regole, voglio chiarirlo subito, non significa abbandono delle regole».

(La Repubblica)

9.50 - L'Arsenal tornerà ad allenarsi in campo dalla prossima settimana. I giocatori avranno accesso ai campi di allenamento, ma in base ad una rotazione rigorosa con il mantenimento del distanziamento sociale. Secondo quanto riferito da un portavoce del club «i giocatori potranno accedere al campo di allenamento a London Colney ma l'accesso sarà limitato, gestito con cura e le distanze sociali saranno mantenute in ogni momento. Tutti gli edifici di Colney rimarranno chiusi, i giocatori viaggeranno da soli, eseguiranno il loro allenamento individuale e torneranno a casa». L'Arsenal è stato il primo club della Premier League a concordare un taglio degli stipendi con giocatori e tecnico che si sono ridotti lo stipendio del 12,5 per cento. Il club restituirà ai giocatori il denaro nel caso in cui colmino un divario di otto punti e si qualifichino per la Champions League quando si tornerà a giocare.