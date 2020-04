Fazio: "Liverpool-Roma, che rimpianto. E se ci fosse stato il Var...". Mercato: si allontana la pista Mertens, il Psg punta Pellegrini. Il Coronavirus 'cancella' l'Eredivisie

Il Coronavirus continua a condizionare anche il calcio. Oggi è arrivato l'annuncio ufficiale dello stop all'Eredivisie in Olanda che non concluderà la stagione, non assegnando il titolo e congelando promozioni e retrocessioni. Intanto in Italia Claudio Lotito dichiara: "E' indispensabile riprendere a giocare, il calcio ha una grandissima valenza sociale".

In casa Roma invece ha parlato il difensore Federico Fazio, che spera presto di tornare a giocare e ricorda la doppia sfida con il Liverpool in Champions League di due stagioni fa: "Avevamo fatto una grandissima Champions e al ritorno abbiamo fatto una grande partita. Avremmo potuto fare di più, se ci fosse stato anche il Var...Rimane un sapore dolce ed amaro". Capitolo mercato: non tramonta la pista Mertens, mentre spunta dall'Argentina un nuovo nome: quello di Adolfo Gaich, attaccante classe 1999. Lorenzo Pellegrini invece, che oggi ha fatto una sorpresa ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Via Boccea 590, è finito nel mirino del Psg che sembrerebbe intenzionato ad esercitare la clausola.

