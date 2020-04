Adolfo Gaich, attaccante classe 1999 dell'Argentina sub 20, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021 e il San Lorenzo fatica a trovare un accordo per trattenere il suo gioiello. Molte le offerte recapitate, da quella rifiutata del Bruges, fino a Galatasaray e Atletico Mineiro. Adesso, sul possente centravanti (1,90 cm) nato a Cordoba ci sono anche Barcellona e Roma, come riferisce il quotidiano sportivo.

