La Roma ci riprova per Dries Martens. L'emergenza Covid-19 ha di fatto bloccato il suo rinnovo con il Napoli e il ds Petrachi, nonostante la concorrenza dell'Inter, è pronto a rifarsi sotto. Come scrive il quotidiano romano, infatti, il ds giallorosso, per regalare il belga a Fonseca, è pronto a mettere sul piatto un triennale da 3,5 milioni a stagione, un anno in più rispetto a ciò che gli offre l'Inter.

(corsport)