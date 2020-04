Calciomercato Roma, dalla Spagna: Siviglia ed Everton sulle tracce di Under

Non è scontato il futuro di Cengiz Under con la maglia della Roma. Il turco, infatti, di fronte ad un'offerta importante potrebbe partire, e come scrivono dalla Spagna sulle sue tracce ci sarebbero Siviglia ed Everton. Monchi lo vorrebbe in Andalusia, mentre Ancelotti, che da tempo ha messo Cengiz nel mirino, potrebbe giocare la carta Kean per intavolare uno scambio. Sullo sfondo anche l'interesse di Milan e Napoli. A inizio stagione Fonseca aveva deciso di puntare sull’ex Basaksehir, ma i tanti problemi fisici hanno fermato la sua crescita.

