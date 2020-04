‘A scuola di tifo’, Pellegrini videochiama i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Via Boccea 590: “Il rispetto e l’onestà sono alla base della vita, non solo dello sport” (VIDEO)

Nonostante lo stop al calcio a causa dell’emergenza Covid-19, non si fermano le iniziative di Roma Cares. Questo pomeriggio infatti, per il format ‘A Scuola di Tifo’ il centrocampista giallorosso Lorenzo Pellegrini ha fatto una sorpresa ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Via Boccea 590 collegandosi in videochiamata con loro e regalandogli qualche momento di svago e di gioia. Questo il suo messaggio ai ragazzi:

“Mi fa tanto piacere stare qui con voi. Bravi ragazzi vi faccio un applauso, avete racchiuso tutto quello che è lo sport e quello che noi cerchiamo di trasmettervi. Voto 10 per me, non so i professori (ride, ndr). Il rispetto, l’onestà sono alla base della vita non solo dello sport. Lo sport rispecchia quello che siamo anche fuori. Io ho una bambina di otto mesi e mi auguro per lei né che diventi una grandissima sportiva o chissà cosa ma solo che diventi una persona onesta. La Roma ha deciso di donare dei tablet per proseguire le lezioni cosi in video chiamata come le starete facendo per chi non ha la possibilità di averlo. E’ un gesto che la Roma ci tiene a fare e che ci rende tutti orgogliosi“