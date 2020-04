LIVE - Coronavirus, Sambia del Montpellier in terapia intensiva con sintomi da Covid-19. Serie A: allenamenti dal 18 maggio

Mentre il calcio cerca una via d'uscita dall'emergenza Coronavirus, studiando il modo più efficace e sicuro per ripartire, in Ligue 1 ci sarebbe un caso sospetto, e sarebbe il primo nel campionato francese. Questi gli aggiornamenti live:

LIVE

11:00 -Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha deciso che gli allenamenti riprenderanno il 18 maggio. Il Ministro può contare anche sull'appoggio del numero uno del Coni, Giovanni Malagò, ed entrambi vogliono che gli atleti di tutti gli sport possano tornare ad allenarsi tutti insieme.

(la Stampa)

10:40 - Secondo quanto riportato dal quotidiano francese, il centrocampista del Montpellier Junior Sambia (23 anni) sarebbe stato ricoverato d’urgenza lunedì scorso per sintomi che farebbero sospettare un possibile contagio al Covid-19. Da questo giovedì il giovane giocatore sarebbe in rianimazione per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Il club francese non ha voluto confermare l’indiscrezione, ma il club si è limitato a uno scarno comunicato pubblicato poche ore fa sul proprio sito: “A seguito di problemi digestivi e respiratori, uno dei nostri giocatori è stato ricoverato a Montpellier in un ambiente specializzato per beneficiare delle cure appropriate”

(Equipe)