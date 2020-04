Coronavirus, l'Uefa allenta i vincoli del FFP. Il Covid-19 blocca anche l'affare Friedkin-Roma: Pallotta prepara un piano triennale. Dzeko: "Orgoglioso del mio club"

Nel vertice Uefa svoltosi quest'oggi in videoconferenza si è deciso di posticipare le partite delle nazionali di giugno a settembre per facilitare così la conclusione dei campionati e delle coppe europee interrotte per l'emergenza coronavirus. La Champions e l'Europa League sono state rinviate a data da destinarsi, probabilmente tra luglio e agosto, mentre per quanto riguarda il Financial Fair Play, questo verrà adeguato alla situazione attuale.

E in questo contesto di emergenza sanitaria la Roma è stata certamente tra i primi club ad essersi mobilitata nel sostenere chi lotta contro la pandemia Covid-19, tanto da essere celebrata anche dalla CNN. A elogiare l'impegno della propria società è stato Dzeko il quale ha rivelato: "In questa circostanza la Roma si è davvero distinta. Questo significa essere una famiglia. Ed è anche per questo che sei mesi fa ho scelto di non lasciarla". Il centravanti bosniaco intanto continua ad allenarsi in casa, come d'altronde anche gli altri giocatori giallorossi, compreso Fuzato. "Mi sto preparando molto per quando avrò una possibilità. Alisson? Un riferimento per tutta la nostra generazione" le parole del terzo portiere romanista.

L'emergenza coronavirus ha bloccato anche la trattativa tra Pallotta e Friedkin, tanto che c'è il rischio che possa saltare tutto. In caso di mancata cessione il magnate di Boston rimarrebbe alla guida del club e avrebbe già pronto un piano triennale.

