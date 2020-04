Calciomercato Roma, dalla Spagna: giallorossi interessati a Junior Firpo del Barcellona

Nonostante l'emergenza coronavirus il mercato estivo si sta avvicinando e anche la Roma inizia a muoversi per farsi trovare pronta. I giallorossi sembra abbiano messo nel mirino Junior Firpo, terzino sinistro del Barcellona, che in Spagna però non sta trovando molto spazio nello scacchiere di Quique Setién. Su di lui oltre la Roma ci sarebbero il Napoli e il Torino. Al momento il club blaugrana non sembra intenzionato a lasciarlo partire per meno di 20 milioni di euro, ma visto l'interesse del club spagnolo per Lautaro Martinez dell'Inter non è da escludere il possibile inserimento di Firpo nell'operazione.

(sport.es)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE