Coronavirus, la CNN celebra le iniziative solidali della Roma. Dzeko: "Orgoglioso del mio club" (VIDEO)

Tante le iniziative promosse dalla Roma per sostenere chi è in difficoltà in questi giorni di emergenza coronavirus. La solidarietà del club giallorosso viene raccontata anche in un servizio lanciato dall'emittente televisiva statunitense dove si evidenzia l'apporto che la Roma ha offerto ai propri abbonati over 70 donandogli kit sanitari e generi alimentari di prima necessità. Nel video interviene anche il centravanti giallorosso Edin Dzeko dove afferma: "Sono estremamente orgoglioso delle iniziative che il club sta portando avanti in questo momento. Dall'inizio della crisi, come giocatori, abbiamo cercato di aiutare in tutti i modi possibili. Durante questi tempi duri dobbiamo stringersi insieme come una famiglia, aiutandoci gli uni gli altri come possiamo. Questo è esattamente quello che stiamo facendo".

A parlare anche lo Chief Operating Officer del club Francesco Calvo: "Credo che abbiamo una grande responsabilità nei confronti dei nostri tifosi e della comunità. Sappiamo che al momento il calcio non è la priorità, anche se il suo impatto sociale è abbastanza importante. Vogliamo intrattenere le persone anche durante questo periodo. Sappiamo che non possiamo risolvere tutti i problemi che questa crisi si porta dietro ma possiamo comunque fare qualcosa di positivo per le persone, per avere un impatto positivo sulla loro vita quotidiana. Le persone che stanno contribuendo fisicamente alle spedizioni del materiale mi hanno detto che l’esperienza è fantastica. L’affetto delle persone, la gratitudine che ricevono da parte dei tifosi al momento della consegna dei pacchi… Queste sono piccole ricompense che ci danno la motivazione per continuare. Questo ci rende estremamente orgogliosi, per l’impatto e le relazioni che abbiamo all’interno della comunità".