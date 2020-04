Champions League ed Europa League a luglio e agosto. È questa l’indiscrezione lanciata dalla Germania secondo cui la Uefa avrebbe deciso di rinviare le partite delle competizioni europee alla fine dell’estate, in accordo con le 55 associazioni aderenti che quest’oggi hanno partecipato alla riunione in conference call. La Uefa ha ribadito come priorità la conclusione dei campionati nazionali e delle coppe anche a costo di sforare come date nella stagione 20/21.

(ZDF)