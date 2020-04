LIVE - Coronavirus, in Olanda partite sospese fino al 1 giugno. Giulini: "Tutti i tesserati del Cagliari hanno rinunciato a una mensilità". Francia: salta la rata dei diritti tv da 110 milioni

Quando sembra ormai imminente la proroga della chiusura totale fino al prossimo 13 aprile, tutto il mondo dello sport è coinvolto nella lotta alla pandemia Coronavirus. Più dei programmi su una futura ripartenza dei campionati, ora pare all'ordine del giorno la questione relativa agli stipendi. Qui tutte le notizie, in costante aggiornamento, della giornata:

11.30 - Le partite di calcio professionistiche in Olanda saranno sospese fino al 1° giugno alla luce dell'epidemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il primo ministro olandese Mark Rutte che ha fatto l'annuncio mentre il Paese ha esteso le sue norme di emergenza fino al 28 aprile per cercare di fermare la diffusione del coronavirus. Rutte ha spiegato che tutti gli eventi che richiedono permessi saranno sospesi fino al 1° giugno, ed ha fatto esplicito riferimento alle partite del campionato professionistico di calcio. L'associazione calcistica olandese KNVB dovrà ora decidere cosa fare per le restanti otto partite della stagione. Una decisione dovrebbe essere presa oggi.

11.15 - La crisi per il Coronavirus comincia a toccare anche le pay tv. In Francia, Maxime Saada, numero uno di Canal+, ha informato la lega francese che non verserà la rata dei diritti per Ligue1 e Ligue2, pari a 110 milioni di euro e prevista entro il 5 aprile. Entrambi i campionati sono attualmente sospesi per far fronte all’emergenza sanitaria.

(l'equipe)

10.40 - "Noto un grande senso di responsabilità. Tutti i tesserati hanno dato grande disponibilità, rinunciando ad una mensilità. Questo ci aiuta a coprire le perdite, esclusi i diritti televisivi perché speriamo di poter recuperare le partite". Lo ha detto, ospite della trasmissione televisiva Monitor in onda su Videolina, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini. "Senza diritti tv, non basterebbe una mensilità. Non so cosa la Juventus possa spostare nel prossimo bilancio. Noi in questo momento abbiamo la volontà dei tesserati di rinunciare alla mensilità. Molti ci hanno chiesto per primi come potevano aiutare il Cagliari". Quanto alla possibile ripresa, Giulini confessa che "la speranza è che prima di luglio e agosto si possa tornare alla normalità. Mi auguro più di tutto di rivedere lo stadio pieno con i tifosi ad esultare per i gol del Cagliari. Da una parte vorrei rigiocare domani, dall'altra penso alle tante vittime. Difficile dare un giudizio, lo lascio in mano ai tifosi e capire se vogliono terminare la stagione o pensare alla prossima stagione".

9.50 - Se in Europa non si esclude di sforare il 30 giugno pur di portare a termine la stagione, anche in Sudamerica - dove il calendario corrisponde all'anno solare - si valuta uno scenario simile. In altre parole la stagione attualmente sospesa per l'emergenza coronavirus potrebbe sovrapporsi alle date della prossima: fra le ipotesi prese in considerazione dalla Federcalcio brasiliana (Cbf) - rivela il presidente del Flamengo, Rodolfo Landim - c'e' quella di allungare l'annata fino al 31 gennaio 2021. "C'e' grande preoccupazione - ammette -. Attorno al 20 aprile vedremo se sara' possibile riprendere gli allenamenti, l'idea era ricominciare ai primi di maggio ma sappiamo che la Conmebol fara' slittare ancora tutto. Siamo pero' d'accordo con la Cbf che la priorita' e' terminare i campionati, anche a costo di giocare fino al 31 gennaio". Poi una battuta sul futuro del tecnico Jorge Jesus, sotto la cui guida il Flamengo ha vinto campionato e Libertadores: "Lui ha gia' detto di essere felice qui, la nostra volonta' e' di allungare il contratto almeno fino a fine 2021".