Coronavirus, la UEFA rinvia a settembre i playoff per Euro2020

Nella giornata di oggi le 55 federazione nazionali riunitesi in video conferenza con i rappresentanti della UEFA, hanno deciso di rimandare per la seconda volta i playoff delle partite che avrebbero decretato gli ultimi quattro partecipanti a Euro2020. I match erano già stati rinviati a causa dell'emergenza coronavirus dal 26/31 marzo al 4/9 giugno. Poiché però la priorità in questo momento è data del tutto alla conclusione dei campionati, si è deciso di far disputare le partite rimanenti dal 3 all'8 settembre. Inoltre, come si può leggere nel comunicato, sono state rinviate in autunno tutte le partite amichevoli organizzate tra le varie Nazionali.

(uefa.com)

