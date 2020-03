Coronavirus, Kolarov: "Difficile iniziare i primi di maggio". Aspettando la Serie A la Roma studia l'ipotesi di scambio Cristante-Mandragora e spera di prolungare il prestito di Zappacosta

Coronavirus permettendo, il 2 maggio è la data possibile per la ripresa della Serie A sebbene Kolarov, che intanto si sta allenando a casa come tutti gli altri giocatori della Roma seguendo il programma stilato dallo staff atletico in collaborazione con il nutrizionista, sia molto scettico: "Se Dio vuole il campionato riprenderà la prima settimana di maggio, ma data la situazione che c’è in Italia, non vedo come ciò possa accadere. Dobbiamo essere più responsabili". Prosegue il proprio lavoro di recupero a casa Nicolò Zaniolo e sembrerebbe che il ginocchio operato stia rispondendo bene come ha affermato anche il suo agente: "Siamo soddisfatti, tutto procede per il meglio, ma è presto per dire se potrà giocare qualche partita di questo finale di stagione".

E in questi giorni di stop la Roma nel frattempo sta pianificando le mosse da fare nella prossima sessione di calciomercato. In casa giallorossa si sta prendendo in considerazione lo scambio con la Juventus Cristante-Mandragora, tenendo sottocchio anche Orsolini. Il club inoltre spera di prolungare per un altro anno il prestito di Zappacosta e riscattare il cartellino di Mkhitaryan per il quale però l'Arsenal chiede 21 milioni di euro.

