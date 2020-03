LIVE - Coronavirus, denunciati Jovic e Ninkovic per aver violato l'auto-isolamento. Lo sfogo del Papu Gomez: "Restate a casa. La gente muore, ancora non vi rendete conto?"

L'Italia, l'Europa e il mondo continuano a lottare contro l'emergenza sanitaria che ha provocato la diffusione del coronavirus. Moltissimi i messaggi o i contagiati anche nel mondo dello sport.

LIVE

12.00 - In comune hanno il ruolo, la nazionalita' e una presunta denuncia per aver violato il regime di auto-isolamento. Si tratta di Luka Jovic e Nikola Ninkovic, rispettivamente attaccanti del Real Madrid e dell'Ascoli. I due giocatori serbi, secondo il quotidiano Blic, sarebbero stati visti per le strade di Belgrado dopo essere rientrati da Spagna e Italia e anche a loro erano rivolte le parole della premier Ana Brnabic: "Abbiamo visto alcuni nostri calciatori che militano all'estero e che sono rientrati senza rispettare le regole di auto-isolamento, sono esempi di cui le nostre autorita' dovranno occuparsi". Secondo la stampa locale i due sarebbero stati denunciati.

11.20 - Nel giorno del suo 83esimo compleanno, il decano degli allenatori italiani, Carlo Mazzone, ha inviato un messaggio al sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti che lo ha poi diffuso tramite i suoi profili social a tutta la popolazione. "Oggi e' il mio compleanno -ha detto Mazzone- e la festa di tutti i papa'. Auguri anche a loro. Se mi volete bene e volete farmi un regalo restate a casa. Quante volte vi ho spronato a venire allo stadio ad incitarci anche con la pioggia, il freddo e la neve. Oggi miei carissimi vi prego di non uscire. Vi prego di non uscire e di restare a casa come sto facendo io. Oggi piu' che mai si deve vincere e come diceva il caro Costantino 'oggi sa da vince'. Bisogna combattere non solo per noi e ben sapete che insieme uniti vinceremo".

11.00 - Il Papu Gomez, in un post su Instagram, si è voluto sfogare contro tutti quelli che non rispettano le regole a Bergamo, città particolarmente in crisi per l'emergenza. Questo il messaggio del giocatore dell'Atalanta: "Lo dico a tutti i runners o finti runners che vogliono ancora uscire ed allenarsi, restate a casa.Basta, basta, basta. Ogni mattina ci svegliamo con brutte notizie, la gente muore, ancora non vi rendete conto? Tutti a casa, nessuno deve uscire".