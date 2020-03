Coronavirus, KLUIVERT: "Ho iniziato a preoccuparmi quando hanno fermato le partite"

VTBL.NL - Continuano i racconti dei giocatori stranieri in Serie A, catapultati, al pari dell'Italia, dentro le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria per la diffusione del Coronavirus. Queste le parole di Justin Kluivert ai media del suo paese:

"Vivo di giorno in giorno, come tutti gli altri. Perché ogni ora possono esserci cambiamenti. Ecco perché seguo da vicino le notizie. Attraverso il gruppo del club, ma anche attraverso i media olandesi. Ho visto il discorso di Mark Rutte (il Primo Ministro olandese, ndr) nella sua interezza. Quello che ha detto è quello che bisogna fare. Tutti insieme proviamo a combattere questo virus. Prendiamolo molto sul serio e speriamo che passi velocemente. Le notizie dal nord Italia sono terribili. La situazione non è poi così grave qui a Roma, ma per quello che sta succedendo prendo molto sul serio il virus. Non giro più in città. Ovviamente non voglio prenderlo, ma soprattutto non voglio trasmetterlo ad altri. Posso essere in pericolo di vita, a mia insaputa! Il virus si sta diffondendo così in fretta, non è normale… Non molto tempo fa tutti scherzavano ma ora le risate sono finite. Ho davvero iniziato a preoccuparmi quando le partite sono state cancellate. È stato molto strano sì. Eravamo quasi all’aeroporto per partire, poi ci hanno detto che non ci era permesso di atterrare in Spagna. È diventato chiaro: questo non è uno scherzo. Ora tutti sanno quanto è brutto".

