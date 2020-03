Roma: ecco il dettagliato programma stilato dallo staff atletico in collaborazione con il nutrizionista. Meno cibo, più body band

Il sito del quotidiano sportivo svela il dettagliato programma stilato dallo staff atletico della Roma (seguendo attentamente le indicazioni ricevute dal nutrizionista di Trigoria), che i giocatori dovranno seguire in auesto periodo di quarantena. Il club ha fornito a ogni atleta un'attrezzatura da montare dentro casa e l'assistenza telefonica e video per sostenere al meglio le sedute giornaliere.

Molto lavoro con i pesi, per mantenere il muscolo tonificato, ma anche con le bande elastiche: il body band è sempre più utilizzato dai giocatori per migliorare forza, massa muscolare, qualità e velocità del movimento e recupero dopo lo sforzo. Nel programma anche flessioni e addominali, oltre ovviamente a tanta corsa in giardino o sul tapis roulant. Per chi non ha problemi di spazio ecco l'allenamento rebounding: saltare sul tappeto elastico.

Per quanto riguarda gli alimenti, la prima cosa che è stata indicata ai ragazzi è quella di diminuire le quantità di cibo che solitamente viene consumata. I giocatori devono poi idratarsi molto durante la giornata e consumare molti alimenti a contenuto d'acqua, come le patate, le verdure, la frutta, ortaggi e latte scremato. La verdura deve essere mangiata a pranzo e a cena, la frutta invece almeno una volta al giorno, mentre vanno limitati i prodotti con i carboidrati (pasta, zuccheri, legumi) prediligendo i cereali integrali. Ridurre al minimo i condimenti (soprattutto il burro e le salse), mentre è assolutamente sconsigliato bere bevande gassate.

