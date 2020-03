Calciomercato Roma: il club vuole Zappacosta in prestito per un altro anno

In recupero dall'infortunio subìto ad ottobre, Davide Zappacosta, terzino arrivato la scorsa estate in prestito dal Chelsea, potrebbe restare in giallorosso per un'altra stagione. Come infatti riferisce su Twitter il giornalista Nicolò Schira, la Roma spera di tenere Zappacosta un altro anno in prestito. E anche il classe 1992 vorrebbe rimanere nella capitale.

#Roma are hoping to get another year of Davide #Zappacosta on loan from #Chelsea. The Italian defender would like to stay in giallorosso. #transfers #CFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 18, 2020