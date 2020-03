Calciomercato Roma, per Mkhitaryan l'Arsenal chiede 21 milioni

Nonostante l'emergenza coronavirus abbia fermato il calcio giocato, le trattative tra i club in vista del mercato estivo sono attive. Per quanto riguarda la Roma uno degli obiettivi è quello di cercare di far rimanere nella Capitale Mkhitaryan, giocatore diventato fondamentale nello scacchiere di Fonseca. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico per l'armeno l'Arsenal sarebbe pronto a lasciarlo partire a fronte di un'offerta di 21 milioni di euro, dovendo fare cassa per soddisfare le richieste del proprio tecnico Mikel Arteta.

