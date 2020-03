A Trigoria niente allenamenti fino a domenica. L'Uefa per ora non sospende le coppe ma adesso anche l'Europeo ora è a rischio

Primo giorno di blocco quasi totale per l'Italia, con i negozi che rimarranno chiusi almeno per i prossimi 15 giorni e la popolazione invitata a rimanere nelle proprie abitazione. Anche a Trigoria la seduta di oggi è stato annullata, con la squadra che tornerà ad allenarsi domenica mattina alle 11. Intanto la Uefa, che ha valutato di sospendere le coppe, ha deciso di andare avanti con Champions League e Europa League rimandando ogni decisione al 17 marzo (quando si stabilirà anche il da fari con Euro 2020). La Roma non ha condiviso la scelta del massimo organo calcistico europeo e ha scritto alla Uefa chiedendo di sospendere da subito ogni competizione.

Intanto, dopo Daniele Rugani, arriva l'annuncio del secondo giocatore di Serie A positivo al Coronavirus: si tratta di Manolo Gabbiadini della Sampdoria, che sta bene e dalla sua abitazione ha invitato tutti a rimanere a casa.

