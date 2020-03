BALZANI: "Pallotta-Friedkin? La trattativa riprenderà a ben altre cifre..." - TORRI: "Uefa? Inevitabile sospendere tutto"

Coronavirus e standby della trattativa tra Pallotta e Friedkin per il passaggio di proprietà: gli argomenti principali delle discussioni radiofoniche. Rallentamento che per Giovanni Parisi "ci può stare, è una trattativa che riguarda centinaia di milioni di euro e anche i piccoli dettagli possono fare la differenza". "Comunque quando l’emergenza sarà rientrata, la trattativa riprenderà a ben altre cifre, per me", sostiene Francesco Balzani.

"Apprezzo la lettera della Roma all'Uefa. Spero riceva una risposta, che mi sembra inevitabile: sospendere tutto", il punto di Piero Torri.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

Friedkin-Pallotta? Per me un rallentamento nella trattativa ci può stare e poteva stare al di là del Coronavirus. È una trattativa che riguarda centinaia di milioni di euro e anche i piccoli dettagli possono fare la differenza. Certo, lo stop del campionato e dell'attività sportiva influirà (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport 101.5, Te La Do Io Tokyo)

La Uefa deve capire che il rischio è reale. Bisognerà vedere se si deciderà di sospendere, come si spera, le coppe europee. La Champions League e l'Europa League va avanti tra partite a porte aperte e porte chiuse, tranne Roma e Inter. La Uefa non ha preso una decisione prima e adesso si va avanti in questo caos (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Si va, giustamente, verso la sospensione di tutto. Grazie al cielo. Anzi, forse pure tardi. Le scene viste ieri ci risultano strane per il momento che stiamo vivendo in Italia, non solo pericolose. Trattativa? Qualcuno ci dovrebbe dare una risposta seria, non solo le solite battutine. Basta con il ‘chiedete a Monchi’, ‘chiedete a Tizio’, ‘chiede a Caio’. Comunque quando l’emergenza sarà rientrata, la trattativa riprenderà a ben altre cifre, per me (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te La Do Io Tokyo)

Mandare i tifosi in giro per l’Europa in questa situazione è folle. Le scene viste ieri sono da incoscienti. Le istituzioni, politiche e sportive, devono intervenire. Si rischia di mandare, non dico al macello per carità, ma di esporre migliaia di persone al pericolo, non si può fare. Trattativa Friedkin? Pallotta negli ultimi tempi è tornato a parlare, questo mi fa pensare che con Friedkin ci sia stato uno stop (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te La Do Io Tokyo)

Apprezzo la lettera della Roma all'Uefa: è un'iniziativa che il club giallorosso aveva anticipato nei giorni scorsi. Spero riceva una risposta, che mi sembra inevitabile: sospendere tutto (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Lettera all'Uefa? Spero che la Roma non sia lasciata sola...(FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per far disputare Siviglia-Roma si è parlato di una gara secca da giocare nell'est Europa: Bulgaria, Polonia...Era stato contattato anche Boniek per sondare la disponibilità (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)