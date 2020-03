LIVE - Coronavirus, Rugani: "Sto bene, state a casa" . Trump sospende collegamenti con l'Europa per 30 giorni. NBA trovato il primo giocatore positivo, regular season sospesa

Il coronavirus ha colpito anche la Serie A. Nella serata di ieri trovato positivo al Covid-19 Daniele Rugani, difensore della Juventus, subito messo in quarantena. Il virus però adesso è una realtà anche negli Stati Uniti, dopo che ha colpito un giocatore della NBA e il Presidente Trump ha dichiarato un blocco dei collegamenti con l'Europa per trenta giorni.

LIVE

8.00 - Anche l'attore americano Tom Hanks, attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter, ha fatto sapere di aver contratto il coronavirus insieme alla moglie.





7.10 - Daniele Rugani, difensore della Juventus e primo caso accertato in Serie A di coronavirus, ha postato sul proprio profilo Instagram una foto in cui fa sapere di star bene, e ha chiesto a tutti di rispettare le regole imposte dal governo.

7.05 - Il Presidente Trump, in seguito all'aumento dei casi sul suolo statunitense del coronavirus, ha deciso di sospendere ogni tipo di collegamento con l'Europa per almeno 30 giorni.

7.00 - Primo caso di coronavirus in NBA, il massimo campionato di basket americano. A risultare positivo è stato il centro degli Utah Jazz, Rudy Gobert, che è stato prontamente messo in quarantena. La notizia è arrivata a pochi minuti dall'inizio della sfida contro gli Oklahoma City Thunder. In tempi brevi la Lega ha deciso di sospendere fino a data da destinarsi tutte le partite della stagione regolare, iniziando a ricostruire tutti gli spostamenti della squadra di Salt Lake City.