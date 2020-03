Coronavirus, dalla Francia: al vaglio la sospensione delle coppe europee. Ipotesi slittamento di un anno per Euro2020

Nonostante il comunicato diramato nelle ultime ore dall'Uefa, stando a quanto riporta il portale del quotidiano sportivo spagnolo le alte sfere del calcio sarebbero in procinto di sospendere le Coppe Europee a causa dell'emergenza Coronavirus. La decisione verrebbe comunicata dopo la riunione fissata il 17 marzo, nel corso della quale si valuterà anche un possibile slittamento di Euro2020 al 2021. Ci sarà però, a tal proposito, da negoziare con la FIFA, che per il 2021 ha già previsto un campionato mondiale per club.

(l'équipe)

