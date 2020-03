Coronavirus, altro caso nell'Hannover: anche Horn positivo. Squadra in quarantena

Dopo Timo Hübers, un altro caso di Coronavirus colpisce l'Hannover, squadra che milita nella seconda divisione tedesca: anche il terzino Jannes Horn è risultato positivo al tampone, come ha annunciato lo stesso club. L'Hannover, in via precauzionale, ha infatti sottoposto al test tutti i giocatori, staff e dirigenza: ad eccezione di Horn, tutti gli altri risultati sono negativi. Il club ha comunque deciso di mandare in quarantena per 14 giorni l'intera squadra e ha chiesto il rinvio delle partite contro Dynamo Desdra e Osnabrück.

Come Hübers, anche Horn non ha mostrato sintomi.

(hannover96.be)

