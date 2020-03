Coronavirus, donazioni di 100mila euro allo Spallanzani da parte di Pallotta e Roma Cares. Il presidente: "Gli eroi di oggi sono dottori e infermieri"

Si muove anche la Roma e nello specifico, il presidente James Pallotta che, come fa sapere l'account in lingua inglese del club giallorosso, ha elargito una donazione all'Ospedale Spallanzani. Questo il testo del tweet pubblicato:

Il Presidente della Roma, James Pallotta, ha donato 50mila euro all'Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma per aiutarlo nell'emergenza Covid19. Il commento di Pallotta: "Nello sport amiamo gli eroi, ma i veri eroi oggi sono i dottori e gli infermieri che lavorano tutte le ore per salvare delle vite. Ora hanno bisogno del nostro supporto".

#ASRoma president Jim Pallotta has donated €50,000 to a new campaign to help Rome’s Lazzaro Spallanzani Hospital treat #COVID19 patients.

“In sport we love heroes - but the real heroes today are the doctors and nurses working all hours to save lives. Now they need our support.” pic.twitter.com/192mL0Cu1t

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 12, 2020