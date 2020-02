Verso l'Atalanta: solo lavoro individuale per Pastore. Torna a parlare De Rossi: "L'ultimo giorno a Trigoria il mio vero ritiro. Nessun problema con Pallotta, mai sentito Friedkin"

Dall'addio al calcio al futuro, dall'amore per la Roma all'esperienza al Boca Juniors, è tornato a parlare Daniele De Rossi dopo il ritiro: "Ho 36 anni, il fisico è logoro, di soldi ne ho abbastanza: meglio tornare. Si è parlato di gravi problemi di mia figlia Gaia. Non c’è nulla di particolare". E ancora: "Mai sentito Friedkin. Pallotta? Con lui non ho mai avuto problemi. Fonseca è bravo e per me resterà a lungo qui".

A Trigoria, invece, la Roma ha continuato a preparare la delicata trasferta contro l'Atalanta: solo lavoro individuale per Pastore per il riacutizzarsi del dolore all'anca.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

DE ROSSI: "L'ADDIO ALLA ROMA IL MIO VERO RITIRO, LA NAZIONALE PORTA SOCCHIUSA. MAI SENTITO FRIEDKIN E MAI AVUTO PROBLEMI CON PALLOTTA. ALLENARE I GIALLOROSSI? NON VOGLIO CREARE PROBLEMI A FONSECA"

GASPORT - SORPRESA: FISICAMENTE LA ROMA STA BENE. NEI TEST BRILLANO PURE MKHITARYAN E KALINIC

MILANO FINANZA - STADIO ROMA, UNICREDIT ALLA FIRMA CON PARNASI: SI PUNTA A CHIUDERE CON VITEK ENTRO LA PROSSIMA SETTIMANA

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: MKHITARYAN VERSO IL RITORNO ALL'ARSENAL A FINE STAGIONE

TRIGORIA: INDIVIDUALE PER PASTORE

GIUDICE SPORTIVO: 3500 EURO DI AMMENDA ALLA ROMA. CRISTANTE SQUALIFICATO

IN THE BOX - INFAUSTE LE ALI

CALCIOMERCATO ROMA: NEL MIRINO IL 2002 TIAGO CUKUR DELL'AZ ALKMAAR

MASSIMO ASCOLTO - VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24