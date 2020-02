FOCOLARI: “I dissidi Fonseca-Petrachi non sono da sottovalutare” - PARISI: “L’allenatore deve lavorare sulla testa dei giocatori”

Settimana delicata per la Roma, attesa nel weekend dalla difficile trasferta di Bergamo. “Se contro l'Atalanta non arrivano risposte importanti da parte dei giocatori la stagione rischia seriamente di essere compromessa”, dice Roberto Pruzzo. Roberto Renga si concentra sulla figura di Fonseca: “Ancora devo capire chi sia davvero Fonseca. Nel momento in ci ha avuto possibilità di scelta ho notato parecchi errori”. “Il tecnico deve lavorare sulla testa dei giocatori”, è il pensiero di Giovanni Parisi. “La Roma ha un organico sopravvalutato, a partire da Dzeko”, conclude Franco Melli.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

La Roma fino a dicembre era in lotta per i vertici, poi c'è stato il crollo. E' evidente che sia successo qualcosa. Oltre gli infortuni c'è una situazione non lineare all'interno della Roma. I dissidi Fonseca-Petrachi non sono da sottovalutare. Il mercato di gennaio secondo Fonseca non ha portato nulla: Ibanez non è neanche convocato, gli altri sono giovani. Queste sono cose che guastano l'ambiente, non trovo altre spiegazioni (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

A Fonseca va dato credito perché è al suo primo anno in Italia, ma il suo gioco non mette Dzeko nelle condizioni migliori per segnare. La squadra crea poche occasioni da gol per il bosniaco, che deve giocare più dentro l’area (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ancora devo capire chi sia davvero Fonseca. Nel momento in ci ha avuto possibilità di scelta ho notato parecchi errori. E' vero che mancano Zaniolo e Diawara, ma anche prima alcuni problemi erano evidenti. A Trigoria manca un presidente che tira le orecchie a dirigenza e giocatori. Chi è il presidente adesso, chi comanda alla Roma? (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Fonseca deve lavorare sulla testa dei giocatori. Puoi anche fare tutte le sedute tattiche e atletiche che vuoi, ma se approcci le partire con la paura e la preoccupazione è inutile. C'è bisogno di normalità e tranquillità. Con l'Atalanta spero in una reazione soprattutto nervosa (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Gli infortuni possono essere un fattore, ma non è quello determinate per il momento negativo della Roma. Il derby non è stato giocato due mesi fa, ma nel giro di poche settimane quella di Fonseca sembra un'altra squadra. Se contro l'Atalanta non arrivano risposte importanti da parte dei giocatori la stagione rischia seriamente di essere compromessa (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ha un organico sopravvalutato, a partire da Dzeko. Il mercato estivo è stato sbagliato: Smalling, che sembrava un difensore affidabile, sta mostrando dei limiti, ma anche la campagna acquisti di gennaio non ha portato nessuna certezza in più (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)