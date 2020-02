Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni che riguardano la 23esima giornata di campionato. Per la Roma una giornata di squalifica a Cristante dopo il rosso diretto rimediato nella sfida con il Bologna e 3.500,00 euro di ammenda alla società “per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due bengala; sanzione attenuata per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”

