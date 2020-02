L'avventura di Henrikh Mkhitaryan alla Roma potrebbe concludersi già a giugno. Come riporta il portale del tabloid inglese, i giallorossi non sembrano disposti a soddisfare le richieste dell'Arsenal, che per il riscatto del cartellino dell'armeno chiede 20 milioni di sterline. Se i Gunners non dovessero abbassare le pretese, difficilmente il futuro di Mkhitaryan sarà ancora alla Roma.

(thesun.co.uk)