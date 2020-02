Calciomercato Roma: nel mirino il 2002 Tiago Cukur dell'AZ Alkmaar. Piace anche a Inter e Valencia

La Roma guarda al futuro. E nel mirino del club giallorosso, come riferisce il portale dedicato al calciomercato, c'è l'attaccante 17enne Tiago Cukur attualmente in forza nell'Under 19 dell'AZ Alkmaar. Il centravanti, nato il 30 novembre 2002, in carriera ha realizzato 11 reti in 27 presenze nell'Eredivisie U17 tra campionato e turno preliminare.

Cukur ha doppio passaporto, olandese e turco, e piace anche all'Inter oltre che a diversi club tedeschi e spagnoli, tra cui il Valencia. Roma e Inter, inoltre, avrebbero già presentato una proposta per accaparrarsi il 2002.

(calciomercato.it)

