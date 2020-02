Roma subito al lavoro: testa al Lecce. Peres assicura: "Ho messo la testa a posto". Smalling sul futuro: "Prima gli obiettivi, poi ne parleremo"

Dopo il Gent, testa al Lecce. All'indomani della vittoria europea, la Roma è tornata subito al lavoro a Trigoria: domenica è attesa la squadra di Liverani all'Olimpico. "Questa squadra non si arrende mai, è la strada giusta. Non potevo immaginare esordio migliore in Europa League", la felicità Carles Perez, autore ieri del primo gol in maglia giallorossa. Bruno Peres, invece, assicura: "Ho messo la testa a posto, sono cambiato. Fonseca mi ha dato fiducia. Dovevo e devo dimostrare a tutti che posso giocare e dare una mano alla squadra".

Sul fronte mercato mentre in Spagna parlano di un ritorno di fiamma per Gonzalo Higuain, Chris Smalling ha parlato del suo futuro in giallorosso: "Qui per dare il mio contributo, se riusciamo a chiudere bene la stagione e a centrare i nostri obiettivi credo che se ne possa parlare".

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL TEMPO - ECCO I CONTI DELLA GALASSIA GIALLOROSSA

I VOTI DEGLI ALTRI - PEREZ 'SEMPRE NEL VIVO', PELLEGRINI 'URGE UN RISVEGLIO'

IL ROMANISTA - TOR DI VALLE, QUELLO CHE NON SI SAIS SUI TERRENI: 50 MLN OFFERTI DA VITEK NON BASTANO A PAPALIA

VIDEO - DDV, BERSANI: "IL RISULTATO E' LA NOTIZIA MIGLIORE, MA NON E' QUESTA LA STRADA PER IL PARADISO"

SMALLING: "FUTURO A ROMA? CENTRIAMO GLI OBIETTIVI E POI NE PARLEREMO"

TRIGORIA, RIPRESA DOPO GENT: DEFATICANTE IN PALESTRA PER CHI HA GIOCATO IERI. CETIN IN GRUPPO

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: HIGUAIN VERSO L'ADDIO ALLA JUVE, GIALLOROSSI INTERESSATI

BRUNO PERES: "HO MESSO LA TESTA A POSTO. FONSECA UN GRANDE ALLENATORE, MI HA DATO FIDUCIA"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24