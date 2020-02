RENGA: “La Roma è lontana dalla strada per il rilancio” - BALZANI: “Fonseca non ha un piano B, ieri ho visto una squadra totalmente confusa”

Il giorno dopo l’1-0 sul Gent, l’etere romano esprime i suoi giudizi sulla Roma. “Ha giocato troppo sotto tono, non riesco a capire alcuni meccanismi. Serve una squadra più viva, con più qualità e fisicità”, dice Roberto Pruzzo. “La Roma è lontana dalla strada per il rilancio, ancora devo capire come gioca”, rincara Roberto Renga.

Si parla anche di Paulo Fonseca. “Purtroppo il tecnico sta dimostrando di non avere un piano B. Ieri ho visto una squadra totalmente confusa”, ammette Francesco Balzani. “Non ho mai visto il calcio che Fonseca proponeva allo Shakhtar qui a Roma. Neanche una volta...”, conclude Antonio Felici

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Bene Carles Perez ieri, ha giocato con la giusta determinazione. Uno dei pochi attaccanti della Roma che centra lo specchio della porta, speriamo si confermi domenica (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Le cose non sono migliorate nella Roma, ma si prende il risultato positivo e si cerca di ripartire. Perez con il Lecce deve giocare di nuovo titolare (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ha giocato troppo sotto tono, non riesco a capire alcuni meccanismi. Serve una squadra più viva, con più qualità e fisicità. Cosa mi è piaciuto? Forse solo il risultato e l’azione del gol Perez (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Tutti gli allenatori hanno l'idea che ha Fonseca, purtroppo il tecnico sta dimostrando di non avere un piano B. Ieri ho visto una squadra totalmente confusa. Circola il nome di Spalletti? Sarebbe la mossa finale, ma come si fa solo a pensare di riportarlo? (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Per come si è messa, l’1-0 è un buon risultato. Mi hanno colpito i fischi a Pellegrini. Rispetto sempre l’atteggiamento dei tifosi, ma stavolta sono perplesso: sta giocando male ed è fuori condizione, ma è l’unico vero punto di riferimento oltre Dzeko. Fischiarlo nel momento di difficoltà non mi convince molto (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Poco da dire, il Gent ha avuto più occasioni e la Roma ha segnato su un passaggio dell’avversario. Questo fa capire che la Roma è lontana dalla strada per il rilancio, ancora devo capire come gioca. Perché poi ci sono giocatori che spariscono dopo un tempo? Questo non da tranquillità né punti fermi. Si fischia Pellegrini, e Perotti che non l’ha presa mai? E Cristante? E Dzeko? Parlare di giocatori depressi è il modo più semplice di spiegare il momento no di una squadra. Un allenatore non deve parlare da psicologo, ma di questioni tattiche (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non ho mai visto il calcio che Fonseca proponeva allo Shakhtar qui a Roma. Neanche una volta... (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Sapete cosa mi è venuto in mente? Se lì davanti nel Gent ci fossero stati Falco e Lapadula… (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

L’ha detto Fonseca: i giocatori hanno paura, sono depressi e demoralizzati. Sono meravigliato dai giudizi su Dzeko, non la prende mai da due mesi! (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Pau Lopez non dà più la sicurezza che dava prima. Ho visto male anche Spinazzola e Kolarov mentre Cristante non sa proprio dove deve andare. La Roma, in qualche modo, è già da rifondare. La squadra vista ieri contro il Lecce di questo periodo perde... (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)