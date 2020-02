Trigoria: squadra divisa in due, defaticante per chi ha giocato ieri. Cetin torna in gruppo

Il giorno dopo l’1-0 sul Gent, la Roma torna ad allenarsi a Trigoria per iniziare a preparare la sfida di domenica contro il Lecce all’Olimpico. Oggi la squadra è stat divisa in due gruppi: defaticante in palestra per chi ha giocato ieri, seduta tecnico-tattica per gli altri. Cetin è tornato in gruppo, mentre Pastore, Mirante, Zappacosta e Zaniolo hanno continuato il rispettivo lavoro differenziato