VIDEO - DdV, Bersani: "Il risultato è la notizia migliore ma non è questa la strada per il Paradiso"

Dopo 3 sconfitte consecutive, 5 gare senza successi, la Roma riesce a ritrovare la via della vittoria dopo un mese, quanto trascorso dall'1-3 al Genoa del 19 gennaio. L'1-0 striminzito raccolto contro il Gent non spinge a voli pindarici visti i pericoli corsi. "Non è aria per andare in Paradiso" dice Dario Bersani nel suo consueto appuntamento post-partita con i 'Disappunti di Viaggio'.