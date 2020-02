Pallotta torna a parlare: "Problemi non legati al cambio di proprietà, la Roma ha tutto per far bene". Petrachi ai saluti. Occhi su Ibrahimoglu e Klostermann

Dopo la sconfitta di sabato contro l'Atalanta, la Roma inizia una nuova settimana con l'impegno di Europa League contro il Gent in vista. Nel frattempo è tornato a parlare il presidente Pallotta, che non reputa la flessione giallorossa dovuta al cambio di proprietà. Sempre più in bilico, inoltre, la posizione di Petrachi, che potrebbe salutare in anticipo. Voci di mercato, infine, vogliono la Roma interessata al terzino destro del Lipsia Klostermann e al centrocampista del Rapid Vienna Ibrahimoglu.

