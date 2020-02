FOCOLARI: "A Bergamo non c'è mai stata partita" - PARISI: "Bisogna reagire altrimenti c'è il rischio del collasso totale"

La Roma prepara la partita contro il Gent in Europa League, in programma giovedì sera all'Olimpico, ma la sconfitta a Bergamo per 2-1 continua a far discutere. Per Fernando Orsi a mancare sarebbero i gol: "Il blocco mentale di cui parla Fonseca non è il vero problema della Roma. A questa squadra servono i gol, se Dzeko si blocca chi pensa a segnare? ".

L'obiettivo è ovviamente quello di ripartire il prima possibile ed evitare di buttare ancora una stagione come accaduto lo scorso anno. "L'obiettivo deve essere salvare il salvabile. Bisogna reagire altrimenti c'è il rischio del collasso totale. Ci sono tanti problemi che partono dal mentale e si ripercuotono su tutto, dal lato tecnico a quello tattico. Mi aspetto quindi una scossa, soprattutto da parte dall'allenatore" è il commento di Giovanni Parisi.

A Bergamo non c'è mai stata partita, a parte il gol di Dzeko i giallorossi non hanno mai tirato in porta e non è la prima volta che succede. Ho visto confusione nella formazione? Come si fa a giocare una gara così importante senza Veretout? (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il blocco mentale di cui parla Fonseca non è il vero problema della Roma. A questa squadra servono i gol, se Dzeko si blocca chi pensa a segnare? (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma a Bergamo aveva l'occasione di ripartire battendo la diretta avversaria per la corsa Champions. Può capitare di perdere contro questa Atalanta, il vero problema sono i punti persi in precedenza (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ha perso determinazione: la squadra di Fonseca ormai gioca senza fame e cattiveria dal punto di vista dell'agonismo. Pellegrini? Credevo fosse un grande giocatore ma ormai non incide più... (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Fonseca non ha trovato soluzioni. Io mi aspetto che sia lui però, che tanto abbiamo esaltato, a capire come uscire da questo momento. Nei momenti di emergenza mi era sembrato molto reattivo, basti pensare a Mancini in mediana quando non c’erano alternative. Credo che la partita di Bergamo segni il momento di confusione del tecnico (ANGELO MANGIANTE, Nsl Radio 90.0)

L'obiettivo deve essere salvare il salvabile. Bisogna reagire altrimenti c'è il rischio del collasso totale. Ci sono tanti problemi che partono dal mentale e si ripercuotono su tutto, dal lato tecnico a quello tattico. Mi aspetto quindi una scossa, soprattutto da parte dall'allenatore (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)