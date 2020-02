Calciomercato Roma: occhi puntati su Klostermann, terzino destro del Lipsia

Uno degli obiettivi principali della Roma in vista della prossima stagione, è senza dubbio rafforzare la catena di destra, soprattutto dopo la partenza di Florenzi e la poca affidabilità di Bruno Peres e Santon. Come riporta il sito di mercato, i giallorossi continuano a tenere sotto osservazione Lukas Klostermann, terzino destro del Lipsia classe '96. L'affare sarebbe stato proposto dallo stesso mediatore che portò in Germania Schick. Non è escluso che le due operazione possano essere collegate, con il terzino che potrebbe rientrare nella trattativa che porterebbe al riscatto di Schick, valutato 30-35 milioni.

