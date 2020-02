PALLOTTA: «La Roma ha tutto per fare bene, la trattativa per il cambio di proprietà non c'entra nulla»

James Pallotta torna a parlare dagli States. Il presidente della Roma prende la parola per commentare il momento no della formazione giallorossa, reduce dal ko con l'Atalanta di sabato scorso. Di fatto, ammettendo per la prima volta la trattativa in corso con Dan Friedkin per la cessione del club. «Il fatto che ci sia una trattativa in corso non può condizionare. Questa squadra ha tutto per fare bene. Deve solo giocare», le parole riportare dal quotidiano sportivo.

Stessa versione, ma con parole leggermente diverse, quella riportata dal quotidiano romano: «La Roma ha ancora la possibilità di fare bene: la trattativa per il cambio di proprietà non c'entra niente con il rendimento della squadra».

(Gasport / Il Messaggero)